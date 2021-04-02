بري: فلنستعيد ونعيش الصوم والفصح فنصنع قيامة الوطن والانسان

لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتهنئة من اللبنانيين عامة ومن الطوائف المسيحية خاصة قائلاً:يبقى الفصح عناوين عبور من العبودية الى الحرية... ومن الموت الى الحياة... ومن الظلمات إلى النور... ومن الخطيئة الى الحقيقة... ومن الانانية الى العطاء... ومن الشر الى الخير.ومن أجل العبور من درب الآلام الذي يسلكه لبنان واللبنانيون، مدعوون جميعا أن نستعيد الصوم والفصح بما يمثلان من عناوين وقيم فنصنع قيامة الوطن والانسان.على صعيد آخر استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري حيث جرى عرض للاوضاع العامة وشؤونا تربوية وتشريعية.كما أستقبل رئيس المجلس سفير هولندا هانس بيتر فان دير وودي في زيارة برتوكولية بعد تسلمه مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان.