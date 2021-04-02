لبنان

كورونا تخطف نجل نائب سابق.. هكذا شيّعت فنيدق جهاد البعريني

Lebanon 24
02-04-2021 | 14:44
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 شيعت بلدة فنيدق فقيدها جهاد وجيه البعريني، الذي وافته المنية اليوم، نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ، وهو نجل النائب السابق وجيه البعريني، وشقيق النائب وليد البعريني.

 
وانطلق موكب التشييع من منزل الفقيد في وادي الريحان، الى مسقط رأسه في بلدة فنيدق، حيث أم رئيس دائرة الاوقاف في عكار الشيخ مالك جديدة ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الصلاة على جثمانه الطاهر عقب صلاة الظهر، ليوارى بعدها في الثرى في مقبرة علي نوح البعريني.

وشارك في التشييع النائب محمد سليمان ممثلا الرئيس سعد الحريري، المنسق العام ل "تيار المستقبل" في عكار رئيس إتحاد بلديات جرد القيطع عبد الإله زكريا ممثلا الأمين العام للتيار أحمد الحريري ومنسقية المستقبل في عكار، وعدد من النواب ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات وأهالي فنيدق. وتقبل بعدها والد الفقيد النائب السابق وجيه البعريني، وشقيقه النائب وليد البعريني وأفراد العائلة، التعازي وسط أجواء من الحزن.

وتم وضع أكاليل من الزهر على ضريح الفقيد، بإسم الرئيس الحريري وأحمد الحريري، وبإسم منسقية المستقبل في عكار.

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