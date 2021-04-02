لبنان

معوض: "حدودنا مش سايبة"

Lebanon 24
02-04-2021 | 16:17
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غرّد رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض عبر "تويتر" قائلا: "أستغرب الصمت الرسمي بمواجهة الاعتداء السوري على حقوق لبنان في مياهه ونفطه وغازه شمالا".
وأضاف: "إن لجوء سوريا إلى تلزيم بلوكات خلافا للقانون وبالتعدي على حوالى 1000 كلم² من حدودنا البحرية يستوجب تحركا دبلوماسيا وقانونيا فوريا من أجل وضع حد لما جرى واستعادة كامل الحقوق اللبنانية."

وأرفق معوض التغريدة بوسم "حدودنا مش سايبة".

أستغرب الصمت الرسمي بمواجهة الاعتداء السوري على حقوق #لبنان في مياهه ونفطه وغازه شمالا. #حدودنا_مش_سايبة pic.twitter.com/QfekFkWA1G

 

 
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