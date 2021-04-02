معوض: "حدودنا مش سايبة"

غرّد رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض عبر "تويتر" قائلا: "أستغرب الصمت الرسمي بمواجهة الاعتداء السوري على حقوق لبنان في مياهه ونفطه وغازه شمالا".
وأضاف: "إن لجوء سوريا إلى تلزيم بلوكات خلافا للقانون وبالتعدي على حوالى 1000 كلم² من حدودنا البحرية يستوجب تحركا دبلوماسيا وقانونيا فوريا من أجل وضع حد لما جرى واستعادة كامل الحقوق اللبنانية."
أستغرب الصمت الرسمي بمواجهة الاعتداء السوري على حقوق #لبنان في مياهه ونفطه وغازه شمالا. #حدودنا_مش_سايبة pic.twitter.com/QfekFkWA1G
— Michel Moawad (@michelmoawad) April 1, 2021