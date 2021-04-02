درويش يزور أميركا لحث الاغتراب على دعم لبنان

يقوم عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش بجولة في الولايات المتحدة الأميركية تهدف الى التواصل مع الجالية اللبنانية والعربية للبحث في اطر دعم لبنان وحثهم على تأمين اكبر قدر ممكن من المساعدات للبنانيين والبحث في سبل تعزيز دور الاغتراب بالقضايا الوطنية اللبنانية وتفعيل دورهم في مساعدته للخروج من الازمات التي يمر بها.وقد بدأ جولته بلقاء مع اذاعة "هيوستن تايمز" ومع عدد من الاطباء والاقتصاديين المييزين من الجالية اللبنانية في هيوستن.كما ستشمل زيارة النائب درويش لقاءات بشخصيات اميركية سياسية واكاديمية واقتصادية مختلفة تهدف الى الدفع باتجاه دعم لبنان وعدم تركه بمهب الأزمات.