الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 5 / 4 / 2021 ولغاية 9 / 4 / 2021 بإجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

واعتبارا من 5 / 4 / 2021 ولغاية 7 / 5 / 2021 ضمنا، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا- الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

كذلك ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 4 / 4 / 2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة.

وستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 1/ 4 /2021 ولغاية 30/4/2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب "تم رطيبة" تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات.

واعتبارا من 29 / 3 / 2021 ولغاية 9 / 4 / 2021 ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

وستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 1 /3 /2021 ولغاية 2 /4 /2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا- الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية" .