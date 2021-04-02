موقف شرعي لدريان من اللقاح والصيام.. والبزري يشكره

شكر رئيس اللجنة الوطنية لادارة ملف اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان "موقفه الشرعي من اللقاح وفحص الـ PCR المتعلقين بوباء الكوفيد-19، وعدم إبطالهما للصيام". منوها "بدعمه لحماية التلقيح الهادفة إلى حماية المواطنين ومنع الضرر عنهم وعن عائلاتهم" .