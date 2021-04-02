هذا ما قاله السفير الألماني عن إعادة إعمار المرفأ..

قال السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل إن "عدة شركات خاصة ستقدم اقتراحاً شاملاً الأسبوع المقبل لتطوير مرفأ بيروت والمناطق المحيطة التي دمرها الانفجار الهائل في آب الماضي".

وفي تصريح آخر نقلته "الجزيرة"، نفى السفير الألماني ينفي صحة التقارير الإعلامية التي أفادت بأن برلين ستقترح خطة لإعادة إعمار مرفأ بيروت.

وكانت نقلت "رويترز" عن قال مصدرين دبلوماسيين إن ألمانيا ستعرض في السابع من نيسان مقترحا لإعادة بناء مرفأ بيروت، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويله بكلفة تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات يورو.