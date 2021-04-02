لبنان

وفيات كورونا تضرب من جديد... ماذا عن الاصابات؟

Lebanon 24
02-04-2021 | 19:12
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اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2963 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 474925، كما تم تسجيل 60 حالة وفاة. 
 

 

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