لبنان

استغل ابنه لترويج المخدرات... فكانت قوى الأمن له بالمرصاد

Lebanon 24
02-04-2021 | 20:00
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بعد عمليه رصد ومتابعه قامت حركة فتح الانتفاضة في مخيم البداوي بمداهمه م. ا. الذي يسكن على اطراف مخيم البداوي , وهو سوري الجنسيه , وتم ضبط جزء من بضاعه المواد المخدره , وقد عثر على فيديوهات في هاتف المشبوه على عمليه توضيب وتغليف البضاعه المخدره بفيديوهات موثقه بهاتفه . 

والموقوف بعد ان يتم توضيب البضاعه المخدره , يستغل طفله القاصر في عمليه التوزيع للزبائن والترويج لها داخل مخيم البداوي , وهناك معلومات حصلنا عليها انه يرسل بعض المواد المخدره الى سوريا ايضا .

وقد تم تسليم المتهم مع المواد والادله الموجوده في هاتف المشبوه الى القوه الامنيه الفلسطينيه في مخيم البداوي .
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