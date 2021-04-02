تاجر مخدرات بقبضة "المخابرات" في الحمرا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 2 / 4 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة كركاس ـــ الحمرا المدعو (ج.غ) لإقدامه على تجارة المخدرات وتعاطيها، وضبطت بحوزته كميةً منها، بالإضافة إلى كميةٍ من العملات المزورة من فئة الدولار الأميركي، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".