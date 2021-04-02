لبنان

العثور على جثتي فتاتين في طرطوس.. ومعلومات رجحت قدومهما من لبنان

Lebanon 24
02-04-2021 | 21:24
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ذكرت المعلومات أنه "تم العثور على جثتي فتاتين بالقرب من بلدة الحميدية في طرطوس".

ورجحت المصادر أن هاتين الجثتين قد تكونان لفتاتين من اللواتي تركن منازلهن في منطقة بزيزا اللبنانية، إلا أن هذا الأمر لم يتم جزمه حتى الآن، كما أنه لم يصدر أي بيان رسمي من البلدية بشأن الحادثة. 

وأوضح قائد شرطة محافظة طرطوس العميد موسى أنه "تم إبلاغهم ظهراً عن وجود جثتين لفتاتين على الشاطئ بالقرب من بلدة الحميدية، وقد توجهت العناصر إلى المكان لإجراء التحقيقات وجمع المعلومات حول الحادثة".

ومع هذا، فقد أكّد موسى أنه "لم يتعرف أحد من أبناء المنطقة على الفتاتين".

بدوره، قال رئيس مجلس بلدة الحميدية مجدي طعمة أنه أثناء "وجوده بالقرب من الشاطئ وجد جثتي الفتاتين"، مرجحاً أن يكون السبب "غرق قارب كان يقلهما بالقرب من لبنان وعلى إثر الأنواء التي حصلت اليوم في المنطقة لفظهما البحر".

ولفت طعمة إلى أن "عناصر الشرطة والصحة حضرت إلى المكان لإجراء التحقيقات اللازمة فيما تم التواصل مع مديرية الموانئ لتمشيط الشاطئ للتأكد فيما إذا كان هناك جثث أخرى".

من جهته، أكد الطبيب الشرعي أن "الفتاتين توفيتا غرقاً ولا وجود لأثر جرمي على الجثث ويقدر زمن الوفاة بحوالى أسبوع".

 

 

 

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