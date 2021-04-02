لبنان

اشكال داخل سوبرماركت في صور.. واتهامات باخفاء المواد المدعومة

Lebanon 24
02-04-2021 | 21:41
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احتج عدد من المواطنين عصر اليوم لدى إدارة تعاونية الجنوب في جل البحر في صور، بعد تسريب خبر من قبل احد موظفي التعاونية مفاده بأن المواد المدعومة من سكر وغيرها لا تباع بالسعر المدعوم بل تفرغ من أكياسها وتعبأ بأكياس أخرى لتباع بأسعار مرتفعة، مما أثار حفيظة المواطنين.

 وادى الإحتجاج الى وقوع اشكال وتضارب في التعاونية، وعلى الأثر حضرت القوى الأمنية وضربت طوقا في المكان وأقفلت التعاونية. أما الموظف، مسرب الخبر، فحاول احراق نفسه، الا ان القوى الامنية عملت على انقاذه، لكنه كان اصيب ببعض الحروق.

ولاحقاً، حضر عدد من ثوار ساحة العلم في صور الى التعاونية ودخلوا اليها وعثروا بداخلها على مواد مدعومة مخبأة، فنفذوا اعتصاما عند بوابتها احتجاجا على الفساد وسوء الأمانة، مطالبين بمحاسبة الإدارة.


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