معطيات جديدة تبرز في قضية وفاة الشابة آية دندشي.. هل ما حصل كان جريمة؟

ما زالت التحقيقات مستمرّة في قضية وفاة الشابة آية الدندشي قبل يومين في منطقة القبة – طرابلس، إذ فارقت الأخيرة الحياة إثر سقوطها على رأسها في الحمام وفق ما ذكرت المعلومات حينها.

وأشارت المصادر إلى أن "الدندشي توفيت في منزلها خالها (أ.ب.) في القبة"، موضحة أنه "نتيجة التحريات التي تقوم بها قوى الامن الداخلي، تم التحقيق مع كل من والدها وخالها وابناء خالها، وجرى توقيف الخال والابن للاشتباه بشبهة جنائية بالقضية".

ومع هذا، فقد كشف فحص الطبيب الشرعي أن "سبب الوفاة كان نتيجة جرح بليغ قريب من الاعضاء التناسلية بالاضافة لاصابة في الرأس"، وقد جرى تحويل الملف الى مكتب التحري للتوسع بالتحقيق.