لبنان

بيان من رئيس اتحادات قطاع النقل العام.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
02-04-2021 | 23:30
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نفى رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل العام في لبنان بسام طليس في بيان، نفيا قاطعا جملة وتفصيلا ما يتم التداول به عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي، عن بيان مزعوم بإسم طليس، يدعو فيه "للسماح للمركبات العمومية بالعمل خلال فترة الإقفال في العيد، بموجب إذن عبر المنصة".


وأكد طليس على مضمون البيان الصادر بإسم إتحادات ونقابات قطاع النقل العام في لبنان، بتاريخ اليوم في 2 نيسان 2021، الذي يدعو الى الإلتزام بقرار اللجنة الوزارية الخاصة بجائحة كورونا لجهة الإقفال، وحظر التجول في فترة الأعياد (أيام: السبت والاحد والاثنين، في 3 و4 و5 نيسان 2021).
 
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