ألمانيا تعتزم طرح خطة مشروطة لإعادة بناء مرفأ بيروت

أكد مصدران دبلوماسيان لصحيفة "العرب" أن "برلين ستطرح يوم السابع من نيسان الجاري اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله، وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت، وهو ما أكده مسؤول لبناني رفيع".وقال المصدران المطلعان على الخطة الألمانية إن "ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار".وقدر أحد الدبلوماسيين أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي سيتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات يورو، فيما لم تعلن السلطات الألمانية رسميا عن المقترح".وذكر المصدران أن "النخبة السياسية في لبنان تحتاج أولا إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، وهو شرط يصر المانحون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على تنفيذه قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات".وقال أحد المصدرين: "هذه الخطة لن تأتي دون شروط… ألمانيا وفرنسا تريدان أولا رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات. لا توجد طريقة أخرى غير ذلك وهذا أمر جيد للبنان".