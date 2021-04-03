عراجي عبر "تويتر": خوفي ان الإستشفاء سيبقى فقط للأغنياء

غرّد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي عبر "تويتر": "بعد اجتماعين للجنة الصحة النيابية وجميع نقباء المهن الطبية والمؤسسات الضامنة، لدرس كيفية إنقاذ القطاع الصحي، توصلت الى اننا امام أمرين أحلاهما مر، إما رفع التعرفات الطبية وهذا يؤدي الى انهيار المؤسسات الضامنة او ان يدفع المرضى الفروقات الكبيرة".وأضاف: "خوفي ان الإستشفاء سيبقى فقط للأغنياء".