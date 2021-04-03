لبنان

عراجي عبر "تويتر": خوفي ان الإستشفاء سيبقى فقط للأغنياء

Lebanon 24
03-04-2021 | 00:32
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غرّد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي عبر "تويتر": "بعد اجتماعين للجنة الصحة النيابية وجميع نقباء المهن الطبية والمؤسسات الضامنة، لدرس كيفية إنقاذ القطاع الصحي، توصلت الى اننا امام أمرين أحلاهما مر، إما رفع التعرفات الطبية وهذا يؤدي الى انهيار المؤسسات الضامنة او ان يدفع المرضى الفروقات الكبيرة".
وأضاف: "خوفي ان الإستشفاء سيبقى فقط للأغنياء".
المصدر: تويتر
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