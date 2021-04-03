الوضع في لبنان يتّجه نحو الأسوأ

رأى خبراء عبر صحيفة "العرب" أن "الوضع في لبنان يتجه نحو الأسوأ مع تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة، في بلد يستورد معظم حاجياته الأساسية، وقد بات رفع الدعم عن المواد الأساسية أمرا واقعا لا محالة".