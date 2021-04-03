لبنان

هذا السؤال يُقلق الفريق الرئاسي!

Lebanon 24
03-04-2021 | 07:00
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كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية أنّه في حال تمّ الاتفاق على السير بحكومة من 24 وزيراً على قاعدة (8+8+8)، فإنّ المشكلة المطروحة تحصر تسمية رئيس الجمهورية ميشال عون بـ 8 وزراء من أصل 12 وزيراً مسيحياً، وتضع ضمن الثمانية وزيراً أرمنياً من حزب "الطاشناق" ووزيراً درزياً من خط النائب طلال إرسلان، بحيث يبقى 6 وزراء مسيحيين خارج الفلك الرئاسي، فمن سيسمي هؤلاء؟ وكيف ستوزع الحقائب بغياب "القوات اللبنانية" و"الكتائب"؟ هناك وزير من جو تيار "المردة"، فهل تكون تسمية الآخرين لرئيس الحكومة؟ ذلك السؤال المقلق بالنسبة للفريق الرئاسي.


وبحسب الصحيفة، فإنّه على صعيد الرئيس المكلّف، فقد احتُسب سفره المفاجئ متجاوزاً الازدحام السياسي على أبواب تشكيل الحكومة بمنزلة إشارة عدم اطمئنان إلى تحرير تشكيلة الـ 24 وزيراً من "جائحة" الثلث المعطل، لكن مكتبه الإعلامي في بيروت ردّ على من اعتبروا سفره تهربا بالقول إن "خطه الهاتفي مفتوح.. بمعنى انه جاهز للحضور فور تلقي الدعوة للصعود إلى بعبدا".

 

 

المصدر: الأنباء
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