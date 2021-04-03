لبنان

إليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم!

Lebanon 24
03-04-2021 | 07:44
A-
A+
Doc-P-809344-637530327018119606.jpg
Doc-P-809344-637530327018119606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفادت "غرفة التحكم المروري" عبر "تويتر" بأنّ طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات حالياً، فيما طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات.

وأشارت "غرفة التحكم" إلى أنّ طريق العاقورة - حدث بعلبك سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية. 

 

طريق #ضهر_البيدر سالكة امام جميع المركبات حالياً

طريق #ترشيش_زحلة سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات

طريق #العاقورة #حدث_بعلبك سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية

 

 


تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:59 | 2021-04-03
23:22 | 2021-04-03
23:03 | 2021-04-03
22:56 | 2021-04-03
22:22 | 2021-04-03
22:12 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website