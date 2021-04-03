إليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم!

أفادت "غرفة التحكم المروري" عبر "تويتر" بأنّ طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات حالياً، فيما طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات.



وأشارت "غرفة التحكم" إلى أنّ طريق العاقورة - حدث بعلبك سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.

طريق #ضهر_البيدر سالكة امام جميع المركبات حالياً

— التحكم المروري (@tmclebanon) April 3, 2021

طريق #ترشيش_زحلة سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات

— التحكم المروري (@tmclebanon) April 3, 2021

طريق #العاقورة #حدث_بعلبك سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية

— التحكم المروري (@tmclebanon) April 3, 2021



