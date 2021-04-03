لبنان

عون والرهبانية اللبنانية المارونية: علاقة وطيدة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-04-2021 | 08:15
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فيما غاب رئيس الجمهورية ميشال عون عن احتفال يوم الجمعة العظيمة في الكسليك وسيغيب ايضا عن قداس عيد الفصح المجيد في بكركي، "بسبب جائحة كورونا"، كان لافتا ان يستقبل عشية يوم الجمعة العظيمة الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم وامين السر العام للرهبانية الاب ميشال أبو طقه، للبحث معه عمل جمعية "سوليداريتي" ودورها في مساعدة متضرري انفجار مرفأ بيروت، وفق بيان قصر بعبدا.

 

كما كان لافتا ان تخصص  محطة الotv  مقدمة نشرتها الرئيسية ليل امس للاضاءة على كل مضامين عظة الأباتي الهاشم خلال ترؤسه رتبة سجدة الصليب في الكسليك.

 

مصدر مطلع قال "ان عون يحرص على توطيد علاقته بالرهبانيات اللبنانية لما لها من دور فاعل داخل المجتمع المسيحي ، وان زيارة وفد الرهبانية  الى بعبدا ، وان تناولت مواضيع اجتماعية ملحة، لكنها جاءت بمثابة رسالة لقطع الطريق على اي تأويل في غير محله لغياب عون عن احتفال الكسليك بالجمعة العظيمة".

المصدر: لبنان 24

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