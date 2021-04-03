المدارس ستفتح وسيتنقل الناس بحرية.. بُشرى سارة من فراس أبيض ولكن

لفت مدير مستشفى الحريري الحكومي الدكتور فراس أبيض إلى أن لا يزال عدد الحالات الجديدة بكورونا ومعدل الفحوصات الموجبة والوفيات مرتفعًا، لكن عدد الحالات في العناية المركزة آخذ في الانخفاض. يعود ذلك جزئيًا إلى تلقيح الافراد الأكثر عرضة للخطر، مثل الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، والذين يشكلون أكثر من 50٪ من الحالات الحرجة.

وأضاف أبيض عبر "تويتر"، "ومع ذلك، من المهم الاشارة أنه في هذه الفئة العمرية التي تزيد عن 75 عامًا وبين العاملين في مجال الرعاية الصحية، تلقى أكثر من 50٪ جرعة لقاح واحدة على الأقل. ويبقى باقي السكان غير محصنين في الغالب وبالتالي معرضين للخطر. مع تخفيف القيود، ستزداد وتيرة النشاط الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار إلى أن المدارس ستفتح ويتنقل الناس بحرية. ومن المتوقع حدوث زيادة في الحالات على الأرجح عند الفئات العمرية الأصغر. وعلى الرغم من أنهم أقل عرضة للإصابة بالعدوى الشديدة، فقد أظهرت دراسات حديثة أن المضاعفات طويلة الامد شائعة لدى المرضى الأصغر سنًا، حتى لو كانت إصابتهم طفيفة او بدون أعراض.

وأردف، "كما يمكن للمتحورات الجديدة أيضًا أن تتجنب المناعة التي يوفرها اللقاح، مما يشكل خطرًا للمزيد من انتشار الفيروس. يمكن أن يصيب المتحور البرازيلي حتى المرضى المصابين بعدوى كورونا سابقة. وعلى الرغم من تحقيقها معدلات تلقيح مرتفعة، تشهد تشيلي عددًا كبيرًا من الإصابات الجديدة".

وتابع: باختصار، بعض أرقام كورونا مشجعة، لكن العديد من التحديات لا تزال أمامنا. هناك حاجة إلى المزيد من اللقاحات. كما ينصح الناس بتجنب التجمعات. الكثير منا يفتقد العادات الاجتماعية في عيد الفصح او شهر رمضان، لكن قد نضطر إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً. فالصحة الجيدة تبقى أفضل نعمة.

٥/١ الكورونا في لبنان: لا يزال عدد الحالات الجديدة ومعدل الفحوصات الموجبة والوفيات مرتفعًا، لكن عدد الحالات في العناية المركزة آخذ في الانخفاض. يعود ذلك جزئيًا إلى تلقيح الافراد الأكثر عرضة للخطر، مثل الذين تزيد أعمارهم عن ٧٥ عامًا، والذين يشكلون أكثر من ٥٠٪ من الحالات الحرجة. pic.twitter.com/DoWI5RTMbX

— Firass Abiad (@firassabiad) April 3, 2021

٥/٤ كما يمكن للمتحورات الجديدة أيضًا أن تتجنب المناعة التي يوفرها اللقاح، مما يشكل خطرًا للمزيد من انتشار الفيروس. يمكن أن يصيب المتحور البرازيلي حتى المرضى المصابين بعدوى كورونا سابقة. وعلى الرغم من تحقيقها معدلات تلقيح مرتفعة، تشهد تشيلي عددًا كبيرًا من الإصابات الجديدة. pic.twitter.com/VC8m7y3IV7