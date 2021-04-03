اقتراح بتسمية "وزير البطريرك" لحقيبة الداخلية كحل وسط.. ومرشحان للراعي

عطفا على ما أورده " لبنان 24" بالامس عن توزيع الوزراء وفق صيغة حكومية من 24 وزيرا، علم "ان الاقتراح الذي يتم درسه بعيدا عن الاضواء هو ان يكون الوزير الذي سيسميه البطريرك هو وزير الداخلية بموافقة الرئيسين عون والحريري، وذلك كحل وسط لتمسك رئيس الجمهورية بحقيبة الداخلية وتمسك الحريري بان يسمي هو الوزير بالاتفاق مع عون، اي ان لا يكون محسوبا على رئيس الجمهورية".

وفي المعلومات ايضا ان للبطريرك مرشحين لوزارة الداخلية اذا تم الاتفاق على الامر، الاول مدني والثاني عسكري متقاعد، لكن الامر لم يحسم بعد في انتظار موافقة الحريري على صيغة الـ 24 واعلان بعبدا رسميا عدم ممانعتها باعتماد صيغة 24 وفق اسس واضحة في كيفية توزيع ( ٨-٨-٨)لاسيما في الشق الذي يعني الرئيس عون وفريقه والشق المتعلق بمن سيشملهم فريق الحريري" .

وتفيد المعلومات "ان النائب باسيل لم يعط رأيه بعد بالصيغة المطروحة وتروج مصادره الاعلامية ان الامر يحتاج الى درس معمق لئلا تكون هناك قطبة مخفية وراء التركيبة المقترحة لاسيما اعطاء وزير للبطريرك يمكن ان تكون له امتدادات سياسية وطموحات".