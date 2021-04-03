لبنان

قم يا رب… وأنشر السلام في العالم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-04-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-809389-637530449007246548.jpg
Doc-P-809389-637530449007246548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وفي سبت النور ارتاح يسوع المسيح بعد 33 عاما وبعد صلب ودفن وتحضير للقيامة المجيدة التي ستلخص العالم. 33 عاما كانت قادرة على تغيير وجه البشرية وتغيير مجرى التاريخ مع اله تجسد ليخلص العالم ويهزم الشر والموت.

وكم تشبه قصة يسوع المسيح الانسان قصة وطن اسمه لبنان معذب ومشلع على صليب الفساد والاهمال والهدر والسرقة. هذا الصليب المستمر منذ اكثر من 33 عاما لا يزال يقطع اوصال الوطن ويدخله في الهلاك الذي لا مفر منه وكأنه محكوم على هذا الوطن ان يبقى معلقا على خشبة العار.

واليوم ونحن ننتظر اعلان قيامتك المجيدة نتضرع اليك لأنه لم يعد ينفعنا سوى التضرع والصلاة وان يقوم هذا الوطن معك، فلا امل لنا الا بك بعدما عجزت كل حلول الأرض عن انزاله عن الصليب. 

فيا رب، خفف الآم هذا الوطن وضمد جراحه وساعده على النهوض من جديد ،واحفظ جميع ابنائه مسلمين ومسيحبين، انت الذي باركته حين وطأت قدماك ارضه. أحل روحك القدوس عليه وانهضه من موته المحتم لأنك وحدك القادر. آمين

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:28 | 2021-04-05
01:23 | 2021-04-05
01:09 | 2021-04-05
00:49 | 2021-04-05
00:45 | 2021-04-05
00:38 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website