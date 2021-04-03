بيان هام من وزارة الصحة بشأن شهادة التلقيح.. هذا ما جاء فيه

أوضحت وزارة الصحة في بيان أنّ "الشهادة المعتمدة للتلقيح للذين تلقّوا جرعتين من اللقاح عبر الوزارة هي الشهادة الإلكترونية التي تحتوي على "bar code" والصادرة على صفحة بيانات الملقح المعني عبر المنصة الالكترونية، دون الحاجة لتوقيعها أو ختمها من الوزارة".



وذكرت الوزارة بـ"القرار الصادر في وقت سابق عن وزير الصحة والمتعلق بإصدار وثيقة تلقيح رسمية للملقحين من خارج المنصة الإلكترونية الوطنية، من الذين تلقوا الجرعة الأولى خارج لبنان وأحضروا معهم الجرعة الثانية من اللقاح بظروف فضلى، أو ممن تلقوا اللقاحات من خلال مبادرات خاصة".

وأضافت أنّ "القرار ينص على ضرورة أن يجري هؤلاء فحص المناعة "IgG" بعد أسبوعين من استكمال الجرعة الثانية من اللقاح والحصول على وثيقة رسمية من مختبر معتمد على الأراضي اللبنانية أو خارجها تثبت نتيجة هذا الفحص. كما عليهم إبراز تقرير طبي على وصفة طبية موحدة موقعة وممهورة بختم طبيب مسجل في إحدى نقابتي الأطباء في لبنان".

وأشارت إلى أنّه "بناء على هذه المستندات تصدر مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة وثيقة رسمية تصادق على صحة تلقيح الشخص المعني".