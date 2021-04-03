الحريري وفهمي يتصلان بجعجع

تلقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع اتصالين من كل من الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الداخليّة محمد فهمي للاطمئنان عليه جراء إصابته بفيروس كورونا.

وطمأن جعجع الرئيس المكلف ووزير الداخليّة عن أنه في صحّة جيّدة ولا يشعر بأي عوارض تذكر، وقد تمنى له المتصلان الصحة الدائمة والعافية.