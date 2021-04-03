لبنان

قائد الجيش التقى رئيس أركان الدفاع البنغالي

Lebanon 24
03-04-2021 | 13:54
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان الدفاع البنغالي الجنرال Waker-Uz-Zaman على رأس وفد مرافق، في حضور سفير بنغلادش في لبنانMaj General Mustahidur Rahman، وتم تداول علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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جوزاف عون

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