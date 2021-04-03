لبنان

حواجز لقوى الأمن في مناطق عديدة تنفيذاً لقرار الإغلاق

Lebanon 24
03-04-2021 | 14:04
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نشرت قوى الأمن على حسابها الخاص عبر موقع تويتر صورًا للحواجز التي أقامتها في مناطق مختلفة للإشراف على تنفيذ قرار الإقفال التام.

وجاء في التغريدة: "حواجز قوى الأمن في  الجديدة ، خلدة ، طرابلس والشياح، تنفيذاً لقرار الإغلاق خلال فترة عيد الفصح لمواجهة فيروس كورونا وحفاظاً على السلامة العامة ".

بالصور: حواجز #قوى_الأمن في #الجديدة ، #خلدة ، #طرابلس و #الشياح، تنفيذاً لقرار الإغلاق خلال فترة عيد الفصح لمواجهة فيروس كورونا وحفاظاً على السلامة العامة #التزامك_أمانك pic.twitter.com/Sbpher5jDy

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