حواجز لقوى الأمن في مناطق عديدة تنفيذاً لقرار الإغلاق

نشرت قوى الأمن على حسابها الخاص عبر موقع تويتر صورًا للحواجز التي أقامتها في مناطق مختلفة للإشراف على تنفيذ قرار الإقفال التام.



وجاء في التغريدة: "حواجز قوى الأمن في الجديدة ، خلدة ، طرابلس والشياح، تنفيذاً لقرار الإغلاق خلال فترة عيد الفصح لمواجهة فيروس كورونا وحفاظاً على السلامة العامة ".

بالصور: حواجز #قوى_الأمن في #الجديدة ، #خلدة ، #طرابلس و #الشياح، تنفيذاً لقرار الإغلاق خلال فترة عيد الفصح لمواجهة فيروس كورونا وحفاظاً على السلامة العامة #التزامك_أمانك pic.twitter.com/Sbpher5jDy