لبنان

سامي الجميل: نصلي ونناضل لنعيد الأمل بمستقبل مشرق للبنان

Lebanon 24
03-04-2021 | 14:39
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غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر تويتر: "في عيد القيامة والرجاء، نصلي ونناضل لنعيد الأمل بمستقبل مشرق للبنان واللبنانيين".
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سامي الجميل

عيد القيامة

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