لبنان

ضاهر يترأس قداس السبت العظيم في ضهر العين

Lebanon 24
03-04-2021 | 15:09
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 ترأس رئيس أساقفة طرابلس والشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، صلاة تقديس النور وصلاة الغروب وقداس يوم السبت العظيم ونثر الغار في كنيسة سيدة الوحدة في ضهر العين - النخلة في الكورة، عاونه الأب عبدالله سكاف، وشارك في القداس عدد من المؤمنين الذين التزموا الإجراءات الصحية والوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وألقى ضاهر عظة، تمنى فيها أن "يعيش أبناء الوطن والرعية هذا النور، الذي هو ينبوع الحياة والنور الأزلي"، مشددا على أن "المخلص آت لينقذ العالم من الخطيئة والموت، وينقلهم الى الحياة الأبدية"، داعيا الى "طهارة القلب ومحبة الآخر وترسيخ ثقافة التسامح، وأن يكون هذا النور موجودا في قلوبهم وفي كل عمل صالح".

وأمل من المسؤولين أن "يتعالوا عن مصالحهم الشخصية والضيقة، ويعملوا لمصلحة الشعب ومصلحة البلد". وشدد على أن "لبنان هو وطن الرسالة والمحبة والسلام والحرية والتضامن بين أبنائه من مختلف الطوائف والمذاهب"، متمنيا أن "يحل السلام والمحبة والازدهار والاستقرار ربوع الوطن".
 
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