الفرزلي يقترح آلية حل إشكال الكهرباء في راشيا والبقاع الغربي

طالب نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي شركة كهرباء لبنان، "إلحاقا ببيان آلية حل الإشكال في موضوع الكهرباء في راشيا والبقاع الغربي، وحيث أن خط الكهرباء ل 24/24 الموصول من معمل مركبا يصل الى أول منطقة راشيا الوادي العقارية، بالإيعاز للشركة المتعهدة بالبدء بمشروع الوصلة الصغيرة التي تصل بين خط مركبا الى مستشفى راشيا الحكومي، وبذلك يكون تأمن المستشفى بكهرباء 24/24، وليس من حساب أي من قرى البقاع الغربي".