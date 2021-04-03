إعتصام في صور احتجاجا على استدعاء بعض الناشطين للتحقيق

نفذ ناشطو ساحة العلم في صور، اعتصاما أمام سرية صور في قوى الامن الداخلي، احتجاجا على استدعاء عدد منهم على خلفية الاشكال الذي وقع أمام إحدى التعاونيات في الجنوب، بعد أن سرب أحد موظفيها معلومات تثبت قيام التعاونية بإخفاء المواد المدعومة.واتهم المحتجون التعاونية ب "التلاعب وإفراغ المواد المدعومة من أكياسها وتوضيبها بأكياس اخرى لتباع بأسعار مرتفعة". وكانت إدارة التعاونية رفعت دعوى بحق عدد من المحتجين استدعوا اليوم للتحقيق بالامر.بدورهم طالب المحتجون وزارة الاقتصاد بمحاسبة إدارة التعاونية وإقفالها، وأكدوا أنهم سيدعون عليها أمام القضاء.