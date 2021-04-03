لبنان

الحريري ينعى الشاب الطيب.. "رفيق المستقبل" (صورة)

Lebanon 24
03-04-2021 | 16:14
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نعى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" الشاب خالد عبود مرعب، قائلاً: "غادرنا اليوم الى دنيا الحق أخاً وفياً ووجهاً عكارياً طيباً هو الشاب خالد عبود مرعب. سنفتقد حضوره وهمته ومحبته في ساحات عكار. احر التعازي لرفاقه في تيار المستقبل ولعائلته الكريمة. انا لله وانا اليه راجعون". 

غادرنا اليوم الى دنيا الحق أخاً وفياً ووجهاً عكارياً طيباً هو الشاب خالد عبود مرعب . سنفتقد حضوره وهمته ومحبته في ساحات عكار . احر التعازي لرفاقه في تيار المستقبل ولعائلته الكريمة . انا لله وانا اليه راجعون . pic.twitter.com/OWh8bZVRCT

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