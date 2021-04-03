لبنان

البابا فرنسيس يعيّن الأب بيار نجم رئيساً عاماً للرهبانية المارونية المريمية

Lebanon 24
03-04-2021 | 16:48
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وزع المركز الكاثوليكي للاعلام بيانا صادرا عن أمانة سر الرهبانية المارونية المريمية جاء فيه: "على أثر استقالة الاباتي مارون الشدياق من رئاسة الرهبانية، عين قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، بتاريخ 29 آذار 2021، رئيسا عاما مكانه حضرة النائب العام المنتخب في مجمع شهر آب المنصرم الأب بيار نجم السامي الاحترام، وذلك لإتمام الفترة المتبقية من الولاية الحالية، مع بقاء سيادة المطران حنا علوان السامي الاحترام مفوضا حبريا في الرهبانية" .

وأضاف البيان: "يحتفل الرئيس العام الجديد بقداس الشكر في كنيسة سيدة اللويزة نهار الأحد الجديد في 11 نيسان الحالي الساعة الحادية عشرة والنصف، ويتقبل بعدها التهاني حتى الساعة الثامنة مساء" .
 
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