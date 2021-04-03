عون من بكركي: نخرج من النفق الأسود بعد عودة الحريري من الخارج

زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الصرح البطريركي في بكركي.

وكان في استقباله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والمطارنة طانيوس الخوري وسمير مظلوم وانطوان عوكر وجورج شيحان والمونسنيور توفيق أبو هدير وأمين سر البطريرك الراعي الاب هادي ضو.

وأشارت معلومات للجديد إلى أن الزيارة تأتي في إطار معايدة للبطريرك الراعي بمناسبة عيد الفصح على أن لا يشارك عون في قداس عيد الفصح يوم الأحد لأسباب صحية تتعلق بكورونا.

وبعد اللقاء قال عون: "جئنا لمعايدة غبطة البطريرك ونتمنى الخروج من النفق الأسود الذي يمر به لبنان ونتمنى أن يكون العام المقبل أفضل بجهود المسؤولين والشعب اللبناني"

وفي ما خص تشكيل الحكومة قال عون إن العقد تتوالد "منحل وحدة بتطلع وحدة"، مستدركًا بالقول: أنا دائما متفائل".

ولفت إلى أننا "نخرج من النفق الأسود بعد عودة الحريري من الخارج".