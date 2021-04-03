اعتصام أمام كهرباء لبنان في راشيا رفضا لسياسات الشركة

نفذ عدد من أهالي منطقتي البقاع الغربي وراشيا، بدعوة من اتحادات بلديات البقاع الغربي وراشيا (جبل الشيخ، قلعة الاستقلال، البحيرة، السهل)، وفي حضور وكيل داخلية البقاع الجنوبي في "الحزب التقدمي الاشتراكي" رباح القاضي ومختار بلدة راشيا الشيخ أحمد أبو منصور، اعتصاما أمام شركة كهرباء لبنان في راشيا "رفضا لسياسات الشركة في توزيع الكهرباء في المنطقة".وألقى رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ جرجس عيد، كلمة أكد فيها "أهمية العيش المشترك في البقاع الغربي"، مستنكرا "سياسات الطائفية التي يزعمها البعض"، وطالبا من شركة كهرباء لبنان "التوزيع العادل لكل القرى وخصوصا لمستشفى راشيا الحكومي".ثم توجه الوفد إلى شركة كهرباء جب جنين، للمشاركة في الاعتصام الذي ينظمه أهالي منطقة البقاع الغربي.