لبنان

قطع اسلاك شبكة الكهرباء في المعنية ومحاولة السرقة تفشل

Lebanon 24
03-04-2021 | 17:55
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أقدم مجهولون، ليل أمس، على قطع خطوط شبكة الكهرباء في بلدة المعنية، عن الأعمدة، في محاولة لسرقتها، ولكن يبدو أن التيار الكهربائي، الذي أعيد الى الشبكة، ليل أمس، حال دون تحقيق مآربهم، حيث وجد الاهالي صباحا، الأسلاك متدلية عن الأعمدة وما زالت على الأرض.
وعلى الاثر، تم ابلاغ دائرة إقليم الخروب، التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، كما حضرت الى المكان عناصر من فصيلة شحيم، وفتحت تحقيقا بالحادث.
يشار الى أن منطقة إقليم الخروب، تشهد موجة كبيرة من السرقات التي تتعرض لها شبكات الكهرباء والموزعات والمحولات، في العديد من القرى والبلدات، لا سيما خطوط النحاس.
 
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