لبنان

البزري: للمواطن الحق في الحصول على أفضل اللقاحات

Lebanon 24
03-04-2021 | 17:59
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أشار رئيس اللجنة الوطنية لادارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري إلى "أهمية دور القطاع العام في تأمين لقاحات الكوفيد-19"، مؤكدا "وصول دفعة جديدة من لقاحات الفايزر تقدر بـ 46800 جرعة مع إحتمال وصول لقاحات إضافية من أصناف مختلفة".
ودعا البزري المواطنين إلى التسجيل في المنصة المخصصة للقاحات، مشددا على "حق المواطن في الحصول على أفضل اللقاحات ضمن أفضل المعايير" .
 
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