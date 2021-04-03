قاطيشا: إيمان الزحليين بالحرية كان الأقوى ليصنعوا ملحمة البطولة

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا عبر حسابه على "تويتر":"لم يكن صمود زحله وانتصارها عاديا لأن ميزان القوى العسكرية "يطبش" كثيرا لصالح المعتدين، لكن إيمان الزحليين في حقهم بالحرية والحياة كان الأقوى ليصنعوا ملحمة البطولة.وأرفق تغريدته بهاشتاغ#اوفياء_لشهادتكم_باقون ".