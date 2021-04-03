لبنان

قاطيشا: إيمان الزحليين بالحرية كان الأقوى ليصنعوا ملحمة البطولة

Lebanon 24
03-04-2021 | 18:26
A-
A+
Doc-P-809487-637530712830048187.jpg
Doc-P-809487-637530712830048187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا عبر حسابه على "تويتر":
"لم يكن صمود زحله وانتصارها عاديا لأن ميزان القوى العسكرية "يطبش" كثيرا لصالح المعتدين، لكن إيمان الزحليين في حقهم بالحرية والحياة كان الأقوى ليصنعوا ملحمة البطولة.
وأرفق تغريدته بهاشتاغ
#اوفياء_لشهادتكم_باقون ".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:28 | 2021-04-05
01:23 | 2021-04-05
01:09 | 2021-04-05
00:49 | 2021-04-05
00:45 | 2021-04-05
00:38 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website