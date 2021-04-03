نائب جديد مصاب بكورونا

غرّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش عبر "تويتر": "أهلي ورفاقي، وصلتني الان نتيجة فحص الكوفيد١٩ وكانت ايجابية.



اني اعتذر من كل من خالطتهم في اليومين الماضيين واتمنى الا اكون تسببت عن غير قصد بأي ضرر. اتمنى الصحة للجميع وتجاوز هذه الايام الصعبة".