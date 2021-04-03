نائب آخر من تكتل الجمهورية القوية مصاب بكورونا: سنقاوم هذا الفيروس ونهزمه

اعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم اصابته بفيروس كورونا بعدما اتت نتيجة فحص الـPCR ايجابية.



اضاف، اعتدنا المقاومة وسنقاوم هذا الفيروس وسنهزمه، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.