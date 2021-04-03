لبنان

نائب آخر من تكتل الجمهورية القوية مصاب بكورونا: سنقاوم هذا الفيروس ونهزمه

Lebanon 24
03-04-2021 | 19:09
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اعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم اصابته بفيروس كورونا بعدما اتت نتيجة فحص الـPCR ايجابية.

اضاف، اعتدنا المقاومة وسنقاوم هذا الفيروس وسنهزمه، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.
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عماد واكيم

كورونا

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