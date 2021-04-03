لبنان

العلية ردا على عطالله: كرامة الناس أهم من المواقع

Lebanon 24
03-04-2021 | 19:18
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رد المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي الدكتور جان العلية على النائب جورج عطالله، في موضوع صفقات البواخر، وقال في بيان:

"ذكر سعادة النائب عن الأمة جمعاء جورج عطالله في مقابلة إذاعية أن المدير العام لادارة المناقصات طلب موقعا لتمرير صفقات بواخر الطاقة.
إننا إذ نحتفظ بكامل حقوقنا القانونية، نناشد سعادة النائب جورج عطالله، كشف حقيقة ومصدر معلوماته للرأي العام، حرصا على مصداقيته ومصداقية التيار السياسي الذي ينتمي اليه، مع الوثائق والمستندات مع استعدادنا لمناظرته تلفزيونيا في أي لحظة يختارها وعلى أي شاشة يختارها، على أن يكون مع من يريد ويختار هو المحاور".

أضاف: "نذكر سعادة النائب وسواه، بأنه وبعد افتراءات زميله سعادة النائب سيزار أبي خليل، وقبل سلوك المسار القضائي، ناشدنا قيادة التيار الوطني الحر اتخاذ الموقف المناسب فلم تفعل".

وختم: "إن الحق يصنعه الحق، ولا علاقة له لا بصدف السياسة ولا بأحجامها، وهو الأقوى.
وإن كرامة الناس أهم من المواقع السياسية والنيابية لاسيما التي يتم الوصول اليها بالصدفة أو بالطريقة التي يتهمون غيرهم بها. سنسلك المسار القانوني المناسب عند الاقتضاء. دولة القانون ضمانة لجميع أبناء الوطن ".
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