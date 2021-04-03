لبنان

نصار لعون: إذا بدك بعطيك أول إسم وفخامتك بتكفي!

Lebanon 24
03-04-2021 | 19:22
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توجّه عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة النائب أنيس نصّار في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر" إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بالقول: "فخامة الرئيس أول خطوة في محاربة الفساد هي بتسمية الفاسدين بالأسماء، معك حق ونؤيد فخامتك".

وأضاف، أقترح أن "تبداء حالاً لأنه بقي من العهد 18 شهراً فقط واللائحة طويلة جداً وتحتاج للوقت والناس بحاجة إلى هدية في موسم الاعياد".

وتابع نصار، "مستعدون للمساعدة والتعاون، إذا بدك بعطيك أول إسم وفخامتك بتكفي".
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