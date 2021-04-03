لبنان

البطريرك العبسي مهنئاً بالفصح: ليكون الفصح بمعانيه الروحية حافزا لقيامة لبنان الجديد

Lebanon 24
03-04-2021 | 19:26
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هنأ بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي "اللبنانيين عموما والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصا، بعيد قيامة المسيح من بين الاموات".

وأمل في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي في أن "يكون الفصح المجيد بمعانيه الروحية حافزا لقيامة لبنان الجديد القائم على المحبة والرجاء الصادق".

وتماشيا مع المقررات الرسمية والحجر والاقفال العام، يعتذر العبسي عن عدم استقبال المهنئين، مكتفيا بالصلاة على "نية جميع المحبين، على أمل الخروج سريعا من الجائحة".
 
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