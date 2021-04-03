لبنان

إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

Lebanon 24
03-04-2021 | 19:30
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، عن تسجيل 2188 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 477113 إصابة.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 2188 ضمن المقيمين و0 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 380472، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 6379، إذ تمّ تسجيل 33 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".
 

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