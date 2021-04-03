"لبنان24" مستمرّ في الطليعة.. الموضوعية والحيادية سرّ النجاح

يستمرّ موقع "لبنان24" في النهج الذي إختاره منذ إنطلاقته وحتى اليوم، وهو الموضوعية والحيادية والشفافية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع من دون تمييز، مع حرصه الدائم على تظهير المواقف الوطنية النابعة من ثوابت وقناعات لا يحيد عنها.

وتدليلًا على صدقية "لبنان24" ومدى تجاوبه مع تطلعات الناس في مختلف المناطق اللبنانية، أشارت احصائية عن شهر آذار الماضي أصدرتها شركة ""Narratiive الدولية المتخصصة بالاحصاءات، إلى أنّ "لبنان24" احتلّ المرتبة الأولى من بين المواقع الالكترونية، وهو باقٍ على عهده وعلى الوقوف إلى جانب قرائه الأوفياء.