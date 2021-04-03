الأحرار: نأمل أن يكون زمن القيامة بداية لقيامة لبنان

تمنى "حزب الوطنيين الأحرار" للبنانيين فصحا مجيدا، وأمل في بيان "أن يكون زمن القيامة بداية لقيامة لبنان من كبوته ولدحرجة حجر الظلم عن مستقبل أبنائه جميعا".