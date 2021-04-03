لبنان

الأحرار: نأمل أن يكون زمن القيامة بداية لقيامة لبنان

Lebanon 24
03-04-2021 | 19:58
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 تمنى "حزب الوطنيين الأحرار" للبنانيين فصحا مجيدا، وأمل في بيان "أن يكون زمن القيامة بداية لقيامة لبنان من كبوته ولدحرجة حجر الظلم عن مستقبل أبنائه جميعا".
 
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