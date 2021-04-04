زيارة عون لبكركي: توقيت ملتبس ولا تقدم حكوميا

وتاليا فان توقيت زيارة عون بدا في خلفيته بمثابة خطوة إعلامية شكلية لا اكثر لئلا يقال ان عون اعتبر رسالة الراعي موجهة اليه حصرا ولئلا يعطي انطباعا عن مقاطعته لبكركي فاختار هذا التوقيت.اما في المضمون السياسي فان عون لم يتردد في اللجوء الى النبرة التهكمية على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لدى تحميله تبعة عدم الخروج من النفق المظلم لمجرد انه موجود في الخارج ، بما يشكل نموذجا فوريا وجاهزا على العدوانية القائمة في بعبدا حيال الحريري في حله وترحاله واينما ومهما فعل . ولذا يمكن القول ان الرهانات على انفراج او تقدم او اختراق حكومي تراجعت الى ادنى سقوفها ولا يبدو ان ثمة ما يمكن توقعه في الساعات والأيام القليلة المقبلة على الأقل