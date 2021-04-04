لبنان

لو كان هناك شخصية غير باسيل تسيطر على الجو السياسي في بعبدا

Lebanon 24
04-04-2021 | 06:34
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قال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية ان "حديث عون من بكركي يمكن النظر اليه من ناحية سلبية اي ان يعود الحريري ويعود عون الى شروطه التعطيلية، ويمكن أن يفسر ايجابا بمعنى أن هناك حلا يلوح في الأفق وينتظر عودة الحريري للتباحث معه في هذا الشأن، مضيفا "في مطلق الأحوال بإمكان رئيس الجمهورية الاتصال بالرئيس المكلف هاتفيا، فالحريري غادر على أساس ان هناك فرصة له لمتابعة شؤونه الخاصة من جهة ولإعطاء مساعي التشكيل فرصة ايضا بانتظار رد رئيس الجمهورية على الطروحات القائمة".

وفي تقييمه للمبادرة المطروحة، أشار الى أنه "كان يتوقع خيرا من المبادرات المتداولة لو كان هناك شخصية غير جبران باسيل تسيطر على الجو السياسي في بعبدا، لأن المطلوب في هذا الوضع المأزوم وفي هذه المرحلة بالتحديد ترك الأمور الشخصية والخاصة جانبا كي يرتاح البلد ويعود الى الاوتوستراد الواسع والكبير والبعيد الأفق بدلا من الدخول الى النفق". للمزيد إضغط هنا. 
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