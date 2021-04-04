تحوّل ايجابي في موقف عون قد يساعد

كتبت "الأنباء" الالكترونية: لفتت مصادر سياسية الى تحوّل ملفت في موقف الرئيس عون بعد المواقف السابقة التي صدرت عنه في اللقاء الأخير الذي جمعه بالحريري وفرملة عملية التأليف، معتبرة أن عون بربطه عملية الخروج من النفق بعودة الحريري أبقى على "مؤشر إيجابي قد يساعد على حلحلة العقد التي لا ما زالت تعترض التأليف، ما يمكن القول بأنه قد يتخلّى عن الثلث المعطل خاصة وأن موقف عون ينطلق في الأساس من المبادرة التي طُرحت أثناء زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى بعبدا وتتلخص باستبدال صيغة "3 ستات" بصيغة "3 ثمانات" شرط التخلي عن الثلث المعطل، وهذه الأفكار هي نفسها التي ناقشها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الرئيس المكلف اثناء زيارة الأخير لعين التينة، ما انعكس ليونة في الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله". الا ان المصادر شددت على أن كل ذلك لا يمكن البناء عليه اذا لم يُترجم عمليا، وتحديدا من خلال التواصل بين بعبدا وبيت الوسط بعد عودة الحريري من الخارج.