فصح مجيد من "لبنان 24"

يهنئ موقع " لبنان 24" قراءه عموما والمسيحيين في لبنان والعالم خصوصا بعيد الفصح المجيد، متمنيا للجميع دوام الصحة والعافية، وان يستعيد لبنان عافيته واستقراره.

فصح مجيد وكل عام والجميع بخير.